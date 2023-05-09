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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Küçükbükü Mahallesi'nde hayvancılığı desteklemek amacıyla yürütülen mera ıslah çalışması tamamlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi tarafından hayvancılığın desteklenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, yem giderlerinin azaltılması için başlatılan Küçükbükü Mahallesi Mera Islahı Projesi hayata geçirildi.

Yaklaşık 200 dönüm alanda vatandaşların da desteğiyle 60 kilogram olan ot kapasitesi 360 kilograma yükseltildi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, gazetecilere, mera ıslahı çalışmasıyla hayvancılığa ciddi katkı sağlandığını söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kemal Hatırnaz da mera ıslahının üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Küçükbükü Mahalle Muhtarı Süleyman Çetinkaya, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çiftçi Emre Almaz ise çalışmanın kendilerine büyük katkı sağlayacağını dile getirerek, "Kuru samandan süt alamıyorduk ama şu an gayet çok memnunuz, emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.



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