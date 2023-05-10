Manyaslı emektar ayakkabı ustası mesleğinde 53 yılı geride bıraktı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde, 68 yaşındaki ayakkabı ustası Tacettin Köseoğlu, 53 yıldır müşterilerine hizmet veriyor.

Köseoğlu, Mimar Sinan Pasajı'nda küçük yaşlarda ayakkabı ustası babasının yanında çırak olarak mesleğe adım attı.

Manyaslı usta, çıraklık yıllarının ardından 3 metrekarelik dükkanında 53 yıldır mesleğini sürdürüyor.

İşini severek yaptığı belirten Köseoğlu, mesleğin son temsilcilerinden olduğunu dile getirdi.

Çırak sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden Köseoğlu, sağlığı elverdiği sürece işini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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