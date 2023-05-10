Bandırma ve Erdek'te "Engelliler Haftası" törenleri düzenlendi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Bandırma ve Erdek ilçelerinde "Engelliler Haftası" dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Neziha Büyüksolak, Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Büyüksolak, yaptığı konuşmada, engellilerin sorunlarının çözümüne katkı sunulması gerektiğini ve farkındalık oluşturulması gerektiğini söyledi.

Törenin ardından, engelli bireylerin yaptığı resim ve el sanatları eserlerinden oluşan resim sergisi izlenime sunuldu.

Erdek ilçesinde de Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen tören Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Erdek Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Meliha Söğüt, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, engelli çocukları üretimsel çalışmalara kattıklarını vurguladı.

Program, özel bireylerin gösterilerinin ardından sona erdi.

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