GÜNCELLEME - Balıkesir'de evlerinde çıkan yangında ölen baba ile kızının cenazeleri defnedildi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ile kızının cenazeleri toprağa verildi.

Yeni Mahalle'de üç katlı binanın ikinci katında Mustafa Özdemir (61) ve ailesinin yaşadığı dairede sabaha karşı yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaye Grup Amirliği, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun çabalar sonucu alevleri kontrol altına alan ekipler, içeri girdiklerinde Mustafa Özdemir ve kızı Sude Nur Özdemir'in (16) dumandan zehirlenerek öldüğünü belirledi.

Dumandan etkilenen anne Nurten Özdemir (57) ise Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Havran Kaymakamı Enver Özderin olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Özderin, gazetecilere, yangının ailenin ısınmak için açık bıraktığı elektrikli sobadan çıktığı ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti.

- Cenazeler defnedildi

Bursa Adli Tıp Kurumu Morgundan yakınları tarafından alınan Mustafa Özdemir ile kızı Sude Nur Özdemir'in cenazeleri, Havran ilçesindeki evlerinin önüne getirilerek helallik istendi.

Daha sonra Havran Merkez Camisi'ne götürülen cenazeler, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.



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