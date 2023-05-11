Balıkesir'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, metruk bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Hekimzade Mahallesi 276. Sokak'ta bulunan metruk evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 3 arazöz ve bir müdahale aracı bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



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