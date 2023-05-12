AK Parti'li Uygur, "Sevgi Yürüyüşü" etkinliğinde partililere hitap etti:

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BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Milletimiz, halkın hakkıyla, hukukuyla hiç alakası olmayanlara prim ve fırsat vermeyecek." dedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığınca düzenlenen "Sevgi Yürüyüşü" etkinliğine katılan Uygur, Şeyh Lütfullah Cami avlusunda yaptığı konuşmada, Balıkesir'in pazar günkü seçimde oyunu AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanacağını söyledi.

Uygur, vatandaşların oylarını vatandan, milletten, bayraktan, istikbalden ve istiklalden yana kullanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Milletimiz, halkın hakkıyla, hukukuyla hiç alakası olmayanlara prim ve fırsat vermeyecek. Milletimiz, tuzak ve kumpas kuranlara asla müsaade etmeyecek. 14 Mayıs günü Balıkesirli hemşerilerimiz, milletimiz sandığa mührünü vuracak. Doğru adamla, doğru zamanda 'durmak yok, yola devam' diyecek. Büyük Türkiye ve Türkiye Yüzyılı için 'durmak yok, yola devam' diyecek. 14 Mayıs akşamı bu meydanda Türk Milleti'nin zaferini kutlamak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum."

Etkinliğe, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti milletvekili adayları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

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