Edremit'te misafir edilen depremzede ailelerin çocukları şenlikte eğlendi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Turhan Dökmeci İmam Hatip Ortaokulunca düzenlenen çocuk şenliğinde depremzede çocuklar doyasıya eğlendi.

Dev jenga, dart, dev satranç, masa tenisi, dev scrabble, bocce, eşini bul, tenis, su balonu gibi birçok oyunun yer aldığı şenlikte, deprem bölgelerinden gelen 50'nin üzerinde öğrenci Edremitli arkadaşlarıyla oynadı.

15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu Spor Tesisleri'ndeki etkinlikte, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, öğrencilerin oyunlarına eşlik etti. Şenliğe katılan çocuklara pamuk şeker ikramında bulunuldu.

Odabaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğe katılarak çocukların mutluluklarına ortak olduklarını söyledi.

Şenlikteki amacın 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların eğlenmesini ve o psikolojiden uzaklaşmasını sağlamak olduğunu belirten Odabaş, "Edremit ilçemizde 600'ün üzerinde depremzede öğrencimiz şu anda ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyindeki okullarda öğrenim görmekteler. Deprem bölgesinden gelen öğrencilerimiz burada özellikle ilkokul ve ortaokula giden depremzede öğrencilerimizden 50'si var. Bugün onların da mutluluğuna ortak olmak bizi ziyadesiyle mutlu etti." diye konuştu.

Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinden proje koordinatörü Dilek Atay da depremin yaralarının sarılmasına çalışıldığını, bu kapsamda etkinliği düzenlediklerini anlattı.

Öğrenciler de şenlikte doyasıya eğlendiklerini ifade ederek, organizasyondan dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

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