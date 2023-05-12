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Manyas'ta sandık kurulu başkanları ve memur üyelere eğitim verildi

AA

Manyas'ta sandık kurulu başkanları ve memur üyelere eğitim verildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlıkları kapsamında sandık kurulu başkanları ve memur üyelere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Müftülük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, İlçe Seçim Müdürü Esra Bükçüoğlu tarafından sandık başkanları ve üyeler bilgilendirildi.

Bükçüoğlu, ilçe genelinde 15 bin 170 seçmenin kayıtlı olduğu 68 sandıkta oy kullanılacağını belirterek, oy verme işlemindeki malzemeler, sandık kurulu üyelerinin görevleri, seçimin başlaması ve sona ermesi ile yapılacak işlerin detaylarını anlattı.

Seçimlerde seyyar sandık uygulamasının da olduğunu bildiren Bükçüoğlu, bu konunun da gerektiği şekilde yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

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