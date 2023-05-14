AK Parti'li Mustafa Canbey, Balıkesir'de oyunu kullandı

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BALIKESİR (AA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oyunu Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kullandı.

Burhan Erdayı İlkokulu'ndaki 1093 numaralı sandıkta oyunu kullanan Canbey, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin herkes için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Canbey, "Oyumuzu kullandık, inşallah şehrimize ve tüm ülkemize hayırlı olsun. Geldiğimiz noktada büyük bir demokratik olgunluk içinde milli irade sandığa yansıyor. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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