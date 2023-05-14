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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye sandık başında

AA

Türkiye sandık başında

BALIKESİR/ÇANAKKALE (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oylarını kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, oy vermek üzere Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Öğretmen Işıl İpek Ortaokulu'na geldi.

Oyunu 1119 numaralı sandıkta kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Akın, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Akın, "İnşallah güzel bir sabaha, güzel umutlarla, baharlarla uyanacağız. Bugün aynı zamanda Anneler Günü. Tüm annelerimizin gününü kutluyorum. Onların hayır dualarıyla inşallah güzel Türkiye'de hep birlikte olacağız. Milletimiz için hayırlısı olsun." dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz ise Çanakkale'de, Vali Fahrettin Akkutlu İlkokulu'nda kurulan 1082 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Uz, oy verdikten sonra yaptığı açıklamada, demokrasinin gereğini yerine getirdiklerini söyledi.

Seçimlerin Çanakkale'ye ve Türkiye'ye hayırlı olmasını, güzellikler getirmesini temenni eden Uz, "Başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Güzel bir seçim atmosferi yaşanıyor Çanakkale'mizde, bunu akşam da bu şekilde kapatacağız. Huzurun ve barışın kenti Çanakkale'mizde ve Türkiye'mizde güzel bir seçim atmosferiyle tamamlayacağız." diye konuştu.

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