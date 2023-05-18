Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

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BALIKESİR (AA)- Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karesi ve Burhaniye ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve bulundurduğu öne sürülen zanlıların evlerine baskın yaptı.

Operasyonda 4 zanlı yakalandı. Bu adreslerde yapılan aramalarda, 130 gram metamfetamin, 3 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve bir çift ayakkabı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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