Ayvalık'tan Midilli Adası'na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor

BALIKESİR (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile hafta sonunun birleşmesiyle oluşan 3 günlük tatili Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında geçirmek isteyenler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deniz hudut kapısında yoğunluğa neden oldu.

İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi kentlerden gelenler, hudut kapısı önünde kuyruklar oluşturdu. Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acenteleri, yoğunluk nedeniyle ek seferler koydu.

Deniz ulaşımı firması sahibi Eşref Jale, yaptığı açıklamada, Midilli başta olmak üzere Ege'deki birçok Yunan adasına yoğun talep olduğunu söyledi.

Midilli-Ayvalık arasında yolcu taşımacılığı yapan firmaların ek seferler düzenlemek zorunda kaldıklarını belirten Jale, "Bugüne kadar hiçbir 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ayvalık hudut kapısından dışarıya bu kadar yoğun çıkış yoktu. Bu durum bizim gibi acenteler için ekonomik anlamda memnuniyet verici." dedi.

Tatilcilerden Mehmet Ali Sicim ise 3 günlük tatili ailesiyle Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirmek istediğini ifade ederek, "Bugüne kadar Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki pek çok adasını gezdik. Midilli Adası'nı görmemiştik. Şimdi ise bu güzel adayı görmeye gidiyoruz. Türkiye'de tatil yapmak ekonomik anlamda bizi biraz yorduğu için tatil fırsatlarını Ege Adaları'ndan yana değerlendirmek durumunda kalıyoruz." diye konuştu.

Midilli Adası'na gitmek için İstanbul'dan Ayvalık'a gelen tatilcilerden İbrahim Naybant ise 3 günlük tatilin kendileri için fırsat olduğunu ve arkadaşlarıyla tercihlerini de ilk defa gideceği Midilli Adası'ndan yana kullanmaya karar verdiklerini kaydetti.

Tatilcilerden Gökhan Şahin ise Midilli Adası'nı diğer tatil bölgelerine göre daha sakin olduğu için tercih ettiklerini söyledi.

Öte yandan deniz hudut kapısı yakınındaki otoparklar da tatilcilerin araçlarıyla doldu.





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