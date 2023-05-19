AK Parti'li Uygur'dan Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu.

Uygur, beraberindeki AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile birlikte Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyarete geldi.

Cemiyet Başkanı Ramazan Demir'den çalışmalarla ilgili bilgiler alan Uygur, gazeteciliğin önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sahada alın teri döken basın mensuplarının hakkı ödenmez. Kutsal bir meslek olan gazetecilik halkı bilgilendirme noktasında önemli bir misyona sahiptir. Hakikati arayan ve peşinde koşan gazetecilere ülkemizin her zaman daha çok ihtiyacı var. Mesleğini ilkeli bir şekilde yapan gazetecilere desteğimizi sürdürmeye ve sorunlarını çözmeye daima devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yüzde 5 fark attı, ikinci turda da daha büyük bir farkla seçileceğine inancımız tamdır. Biz milletimize inanıyor ve güveniyoruz."

Cemiyet Başkanı Ramazan Demir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunan Demir, "Balıkesirli milletvekillerimizden beklentimiz yüksek. İstanbul ve İzmir koridorunda yükselişini sürdüren kentimiz, bundan sonra da büyümeye ve gelişmeye devam edecektir. Türkiye'nin parlayan yıldızı olarak gördüğümüz kentimiz için çalışacak milletvekillerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Bunu hem mesleki hem de vatani bir görev olarak görüyoruz." diye konuştu.

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