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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit Körfezi'nde 3 günlük tatil yoğunluğu yaşanıyor

AA

Edremit Körfezi'nde 3 günlük tatil yoğunluğu yaşanıyor

BALIKESİR (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile hafta sonunun birleşmesiyle oluşan 3 günlük tatili Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçirmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.

İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi kentlerden gelenler Edremit Körfezi'ne adeta akın etti.

İlçeye gelen tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle Çanakkale-Balıkesir kara yolundaki kavşaklarda araç kuyruğu meydana geldi.

Araç yoğunluğunun yaşandığı kavşaklarda polis ekipleri önlemlerini artırıp sürücüleri yönlendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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