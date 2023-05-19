Edremit Körfezi'nde 3 günlük tatil yoğunluğu yaşanıyor

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BALIKESİR (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile hafta sonunun birleşmesiyle oluşan 3 günlük tatili Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçirmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.

İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi kentlerden gelenler Edremit Körfezi'ne adeta akın etti.

İlçeye gelen tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle Çanakkale-Balıkesir kara yolundaki kavşaklarda araç kuyruğu meydana geldi.

Araç yoğunluğunun yaşandığı kavşaklarda polis ekipleri önlemlerini artırıp sürücüleri yönlendirdi.

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