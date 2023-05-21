Futbol: Spor Toto 1. Lig

Kediler neden çok fazla uyuyor?

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Stat: Bandırma 17 Eylül



Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Kısal, Gökhan Barcın

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Mulumba, Koutroumpis, Arda Hilmi Şengül, Tetteh (Dk. 88 Engincan Duman), Soukou, Levent Ayçiçek, Alpay Koldaş, Mehmet Özcan (Dk. 82 Terzic), Emir Şenocak (Dk. 57 Aksel Aktaş), Emre Kaplan (Dk. 88 İsmet Kayahan Eren)



Gençlerbirliği: Nurullah Aslan, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 41 Bangoura), Yasin Güreler, Alperen Babacan, Ikic (Dk. 46 Mete Kaan Demir), Doukara (Dk. 86 İlker Karakaş), Enes Keskin, Özgür Çek, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 86 Erkan Eyibil), Uğur Akdemir, Abdullah Durak (Dk. 56 Akabueze)



Goller: Dk. 21 Soukou (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 53 Abdullah Durak (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)



Sarı kartlar: Dk. 26 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 68 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 72 Doukara, Dk. 77 Akabueze, Dk. 90+1 Erkan Eyibil (Gençlerbirliği), Dk. 75 Emre Kaplan (Beyçimento Bandırmaspor)







BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Beyçimento Bandırmaspor ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı.

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