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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırmaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

AA

Bandırmaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

BALIKESİR (AA) - Beyçimento Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "İlerleyen süreçte Bandırmaspor için daha güzel hedefler düşünüyoruz." dedi.

Şengül, Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldıkları 38. ve son hafta maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, son dönemdeki müsabakalarda yaşadıkları puan kayıpları nedeniyle play-off'u kaçırdıklarını söyledi.

Bu maçın Gençlerbirliği için önemli bir karşılaşma olduğunu belirten Şengül, "İki takım da kazanma adına mücadele etti ama maç berabere bitti. İlerleyen süreçte Bandırmaspor için daha güzel hedefler düşünüyoruz. Bandırmaspor inşallah hedef kovalayıp Süper Lig'e çıkan takım olacak." diye konuştu.


- Gençlerbirliği cephesi


Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, maçın yoğun stres içinde geçtiğini dile getirdi.

Kaloğlu, istedikleri bir puanı aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Görevimizin başına son 8 maç kala geldik, bize destek veren başkanımız ve yönetim kurulumuza, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ortada çok büyük bir emek var, büyük bir mucize var. Umutların yitirildiği bir yerde mükemmel bir reaksiyon gösterdik. Hem oyun oynadık hem mücadele ettik ve sonunda da güzel bir hikaye yazdık. Benden önce göreve gelen hocalarıma teşekkür ediyorum. Başarımızın alkışını ve övgüsünü hak eden futbolcularımıza çok çok teşekkür ediyorum. Futbolcularım ligin ikinci yarısında inanılmaz bir mücadele gösterdi, hepsiyle gurur duyuyorum. Muhteşem bir sonuç, çok mutluyuz."

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