Balıkesir'de pikap ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde pikap ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ersan Ata idaresindeki 10 AFK 45 plakalı pikap, Bandırma Ticaret Borsası mevkisinde yan yoldan çıkan Yücel Özşaylan yönetimindeki 34 EGL 766 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile pikapta bulunan Orkun Kaya ve Özgür Eren yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Pikabın sürücüsü Ata, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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