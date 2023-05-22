CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Balıkesir'de konuştu

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BALIKESİR (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Balıkesir Seçim Koordinasyon Kurulu önünde basın açıklaması yaptı.



14 Mayıs'taki seçimde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Balıkesirlilere teşekkür eden Akın, 28 Mayıs seçimleri için vatandaşlardan bir kere daha destek isteyerek şunları ifade etti:



"Altı gün sonra iki aday yeniden, hiç seçim olmamışçasına yarışa girecekler. Maç 0-0 ilk yarı. İkinci yarıda 1 oy önde olan kazanacak. Yani kazanmış kimse yok. İnşallah 28 Mayıs’ta Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Balıkesirli hemşerilerime ve bütün milletime sesleniyorum. 28 Mayıs’ta vatanını seven herkes sandığa gitsin."









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