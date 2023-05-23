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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Balıkesir'de STK temsilcileriyle bir araya geldi

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Balıkesir'de STK temsilcileriyle bir araya geldi

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir’deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Uygur, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek çağrısında bulundu.

Uygur, 21 yılda yaptıkları yatırımları ve hizmetleri Türkiye Yüzyılında daha ileriye taşımak için 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek isteyerek şunları kaydetti:

"28 Mayıs'tan sonra doğru adamla yola devam diyeceğiz inşallah. Bizim siyasetimizin, bizim davamızın temel dayanağı milletimizdir, milletimizin sözüdür. AK Parti olarak 21 yıldır sivil toplum, demokrasi, hak ve özgürlükler anlamında reform niteliğinde adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılında temel hedefimiz, 'Güçlü sivil toplum, güçlü Türkiye' anlayışı çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarımızı daha da güçlendirerek katılımcılığı en üst düzeye çıkarmaktır. Sizlerin destekleriyle bunu başaracağımıza inancım tam."

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine 14 Mayıs'taki destekleri için teşekkür eden Uygur, "Milletimiz en doğru kararı, en doğru sözü 28 Mayıs'ta söyleyecektir. Buna inancımız tam. Büyük ve güçlü Türkiye istikametinde ülkemizi ve milletimizi Türkiye Yüzyılı hedefleriyle buluşturmak için gün sayıyoruz." açıklamasında bulundu.


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