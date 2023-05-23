AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istedi

BALIKESİR (AA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 28 Mayıs’ta yapılacak 2. tur Cumhurbaşkanı Seçimlerinde Cumhur İttifakı Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verilmesi çağrısında bulundu.

Canbey, yazılı açıklamasında, Balıkesirli hemşerilerinden 28 Mayıs'ta sandığa giderek Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermelerini istedi.

Türkiye Yüzyılına ulaşmak için güçlü, tecrübeli ve vizyoner bir liderin yol göstericiliğinin şart olduğunu vurgulayan Canbey, ülkenin ateş çemberi içinde bulunduğunu, Türkiye'nin Libya'da ve Kıbrıs'taki varlığından rahatsız bir kesimin olduğunu ifade etti



Canbey, "Suriye'de yıllardır oluşturulmak istenen bir terör koridoru bulunmaktadır. Irak'ta hala bir istikrar söz konusu değil. Doğumuzda Ermenistan, Karabağ zaferimizden dolayı öfkeli, zayıf kalacağımız günü bekliyorlar. Kuzeyimizde, Rusya-Ukrayna savaşı hala devam ediyor, ne zaman biteceği belli değil." açıklamasında bulundu.



Böyle bir coğrafyada Türkiye’nin güçsüz kalma ve yerinde durma gibi bir lüksünün olmayacağına dikkati çeken Canbey, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisi, ekonomisi, diplomasisi ve yeraltı zenginliklerini kazandırarak daha güçlü olmak zorundayız. Çok şükür, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 21 yılda ülkemiz çağ atladı. 3 bin 600 dolar olan kişi başı milli gelir, 10 bin 600 dolara yükseldi. İhracatımız 36 milyar dolardan 255 milyar dolara çıktı. Yüzde 20 olan yerli ve milli savunma sanayi bugün yüzde 80 oranlarına yükseldi. Ülkemiz 21 yılda 3,5 trilyon dolar yatırıma kavuştu. Bölgesinde ve dünyada masada ve sahada sözü dinlenilen bir Türkiye inşa edildi. Bu nedenle 28 Mayıs seçimi büyük önem taşımaktadır. Özellikle tüm hemşerilerimden, 28 Mayıs'ta sandığa giderek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermelerini gönülden rica ediyorum. Milletimiz için, yarınlarımız için ve güçlü Türkiye için Recep Tayyip Erdoğan ile yolculuğumuza devam etmeliyiz."

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