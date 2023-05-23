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Balıkesirli genç çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek için traktörüyle yola çıktı

AA

Balıkesirli genç çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek için traktörüyle yola çıktı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de devlet desteğiyle kredi alarak büyükbaş hayvancılık işine giren 22 yaşındaki girişimci Seçkin Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek için Ankara'ya doğru yola çıktı.

Karesi ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde dedesi ve babasının mesleği olan hayvancılığı sürdürmek isteyen Kahraman, 2018 yılında Manyas Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Sağlığı Bölümünden mezun oldu.

Bir süre çalıştığı firmadan ayrılan Kahraman, kendi işletmesini kurmak için hayvancılık kredisine başvurdu.

Onay sürecinin ardından 100 bin lira krediyle 10 büyükbaş hayvan alan Kahraman, işlerini büyüttü ve hayvanlarının sayısını 54'e yükseltti.

Silaj, balya ve yem karma ekipmanları ve yemler için de 200 bin lira kredi alan Kahraman, hayvanlarından 24'ünü satarak kazancını artırdı.

Şu anda 30 büyükbaş hayvanından elde ettiği sütleri satarak geçimini sürdüren Kahraman, işlerini ilerletip büyük bir işletme kurmayı hedefliyor.

Faizsiz ve uygun ödemeli kredilerle işletme sahibi olan Kahraman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek için traktörüyle Ankara'ya gitme kararı aldı.

Anne Mücevher Kahraman da mahalle meydanında dua edilmesinin ardından oğluna Erdoğan'a götürmesi için Türk bayrağı, yumurta ve köy ekmeği verdi.

- "Devletin verdiği kredileri yine bu işi yapmak için harcamak gerekir"

Seçkin Kahraman, AA muhabirine, genç yaşta işletme sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Önceden ailece tek inek sahibi olduklarını belirten Kahraman, anne ve babasıyla işleri büyütmeye karar verdiklerini dile getirdi.

Ziraat Bankasına müracaat ederek, faizsiz, 2 sene ödemesiz 5 yıl vadeli kredi çektiğini aktaran Kahraman, "İlk krediyle 10 gebe düve aldım, onlar doğurdu. Traktörümüz küçük geldiği için bir kredi başvurusunda daha bulunduk. Bu destek sayesinde de hayal edemeyeceğimiz bir traktör satın aldık." dedi.

Balıkesirli genç çiftçi, şu anda günde 200 litre süt elde ettiğini, aylık kazancının 50-60 bin lirayı bulduğunu dile getirdi.

İşlerini daha büyütmeyi hedeflediğini anlatan Kahraman, "18 yaşıma girdiğimde devletim bana bu imkanları sundu, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza minnetlerimi ve teşekkürlerimi sunmak için Ankara'ya gidiyorum. Cumhurbaşkanı'mız bana birçok imkan sundu, ben de elini öpmek için Ankara'ya gideceğim. Bu işi hakkıyla yapıp da 'kazanamıyorum' diyen birisi bence yalan söylüyor. Devletin verdiği kredileri yine bu işi yapmak için harcamak gerekir, harcamayıp araba, ev alanlar kaybediyor." diye konuştu.

Baba Adil Kahraman da oğlunun, devletin verdiği birçok krediden yararlanarak iş sahibi olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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