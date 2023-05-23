AK Parti'li Uygur, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde konuştu:

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Bizler AK Parti olarak Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde milletimize her alanda en büyük hizmetleri hayata geçirdik. Bundan sonra da yine milletimizden aldığımız güçle yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz." dedi.

Uygur, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ndeki Yanık Tedavi, İnme Merkezi ile inşası süren Tüp Bebek Merkezini ziyaret ederek İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin'den bilgi aldı.

Türkiye'nin sağlık alanında önemli mesafeler katettiğini belirten Uygur, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir hastanelerinin güçlü altyapısı sayesinde önemli tedavilerin sonuçlandırıldığını söyledi.

Uygur, halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu bir düsturla hareket ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Her şey milletimizin gözünün önünde cereyan ediyor. Milletimiz Cumhur İttifakı'nın etrafında odaklandığı ilkeleri de en iyi şekilde değerlendiriyor. Kendisini Millet İttifakı olarak nitelendirip milletimizin hak ve menfaatleri ve hassasiyetleriyle hiçbir alakası olmayan, mevcut duruma göre anında hemen görüş, tarz ve üslup değiştiren muhalefet liderinin 14 Mayıs'tan sonraki söylemlerini de açık net bir şekilde görüyoruz. Vatandaşlarımız kimin samimi olup olmadığını en iyi şekilde değerlendirecektir. Milletimiz, basiret, sağduyu ve feraset sahibidir. 28 Mayıs'ta da en doğru kararı verecektir. Balıkesir'de sağlık alanında büyük sağlık alanında büyük aşama kaydedildi. Bizler AK Parti olarak Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde milletimize her alanda en büyük hizmetleri hayata geçirdik. Bundan sonra da yine milletimizden aldığımız güçle yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz."

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran da Edremit'e yapılacak olan bölge hastanesinin yakın zamanda yapılacağını dile getirdi.

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