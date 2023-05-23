Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üreticilere damızlık koç hibe etti

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, "Koyunculuğu Geliştirme ve Verimliliği Artırma Projesi" kapsamında üreticilere damızlık koç dağıtıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde gerçekleşen törende, üreticilere kura ile değerleri 60 bin lira değerinde A sınıfı birinci kalite 150 koç teslim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, üreticileri daima destekleyeceklerini belirterek, "Balıkesir kuzusunun Türkiye'de ayrı bir yeri var, biz de üreticilerimize daima katkı sağlamak için çaba gösteriyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Bandırma, Erdek, Manyas ve Gönen ilçelerinden üreticilere kura ile damızlık koçları verildi.

Törene, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Erdinç Veske ile sivil toplum kuruluşları başkanları katıldı.

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