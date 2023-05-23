Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali E. (40) idaresindeki 06 BYC 077 plakalı otomobil, Alaattin Mahallesi Denizciler Caddesi'nde Umut Şahin'in (28) kullandığı 10 AIZ 187 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Şahin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Mehmet Ali E, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.





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