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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Balıkesir Altıeylül'de konuştu:

AA

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Balıkesir Altıeylül'de konuştu:

BALIKESİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İşte milli otomobilimiz Togg, işte milli gemimiz, işte İHA'larımız, SİHA'larımız. Bu ülkenin milli şuurla donanmış evlatları artık onların 'başaramazsınız' dediklerini başarıyor, 'yapamazsınız' dediklerini yapıyor." dedi.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi’nde vatandaşlara hitap eden Kasapoğlu, milletle birlikte 21 yıldır kutlu yolda yürüdüklerini söyledi.

Önlerine engel çıktığında milletin yanlarında durduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Kumpaslar kurdular bizimle beraber oldunuz. Hain teşebbüslere kalkıştılar siz en önde gittiniz ve her daim bu davanın, bu liderin yanında bir dağ gibi durdunuz. Sizlerle beraber 21 yılda tüm engelleri aştık, tüm oyunları bozduk. Tüm odaklara meydan okuduk." diye konuştu.

Milletten aldıkları güçle ülkeyi her alanda şaha kaldırdıklarını, sanayiden eğitime, sağlıktan spora her alanda milletle birlikte destan yazdıklarını dile getiren Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyetin 100'üncü yılında, 14 Mayıs 2023'te bir seçime girdik. Öncesinde neler yaptılar siz hep birlikte gördünüz. Masalar kurdular. Altı, yedi, sekiz... Gizli ortaklarıyla, açık ortaklarıyla. İttifaklar yaptılar içeride ayrı, dışarıda ayrı. Senaryolar kurguladılar ama biz her zaman sadece ve sadece size güvendik. Her zaman gücümüzü sizden aldık. Başka hiçbir bir güce güvenmedik, dayanmadık ve siz aziz milletimiz, Balıkesirliler öyle bir sağduyu, basiret örneği gösterdiniz ki 14 Mayıs'ta o tüm kirli oyunları darmadağın ettiniz. Açık farkla Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldınız. Siz yine güçlü bir şekilde Cumhur İttifakı'nın dağ gibi ardında yer aldınız."

Bundan sonra da milletten aldıkları gücü millete hizmet etmek için harcayacaklarını belirten Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bu pırıl pırıl evlatlar için, bu pırıl pırıl evlatları yetiştiren bu güzel analar için harcayacağız. Yine bu memleketin evlatlarına güveneceğiz, yine bu anaların yavrularına güveneceğiz. Onlarla beraber yürüyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki bu temiz yürekli anaların evlatlarının yapamayacağı bir şey yok. İşte milli otomobilimiz Togg, işte milli gemimiz, işte İHA'larımız, SİHA'larımız. Bu ülkenin milli şuurla donanmış evlatları artık onların 'başaramazsınız' dediklerini başarıyor, 'yapamazsınız' dediklerini yapıyor. İnşallah bu ülkeyi sizlerle birlikte Türkiye Yüzyılı'nda, gençlerin yüzyılı yapacağız."

- "Son ana kadar aynı motivasyonu korumamız lazım"

Bakan Kasapoğlu, 28 Mayıs'ın önemli bir seçim günü, 29 Mayıs'ın da yeni bir başlangıç olacağını vurgulayarak, "Biliyorsunuz 29 Mayıs aynı zamanda şanlı fethin yıl dönümü. Genç kumandan Fatih Sultan Mehmet'in gerçekleştirdiği fethi mübinin yıl dönümü. Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı, gençlerin yüzyılının başlangıcı. Onun için tek bir adım kaldı. Maçın ilk yarısını sizden aldığımız güçle 5-0 önde tamamladık ama maç 90 dakika. 90 dakika aynı enerjiyle, aynı azimle koşmamız lazım ve son ana kadar aynı motivasyonu korumamız lazım." ifadesini kullandı.

Balıkesir'in 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla destekleyeceğini dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Sizlerden istirhamımız 28 Mayıs'a kadar yine aynı enerjiyle Balıkesir'de Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıklarda en güçlü çıkarmak için çalışmanız. İkna etmemiz gerekenler varsa, gönlüne girmemiz, giremedikleriniz varsa onları birer birer ikna edeceksiniz. İnşallah 28 Mayıs'ta bu istiklal şehri, Kuvayımilliye şehri, istikbal şehri tarafını en güçlü şekilde Recep Tayyip Erdoğan'dan yana gösterecek. Ben Gençlik ve Spor Bakanı olarak futbol terminolojisiyle konuşuyorum. Biliyorsunuz artık top sizde. Siz bu topa 28 Mayıs'ta öyle bir vurun ki tam 90'a çakın. Öyle bir gol atın ki o golün sesi tüm dünyadan duyulsun. Tüm şer odakları rahatsız olsun. Tüm dünya mazlumları için bir müjde olsun. Bu davaya gönül verenler için bir enerji kaynağı olsun. Biz Balıkesir'de bu muhteşem enerjiyi görüyoruz. Her zaman Balıkesir'e güvendik. Balıkesir'deki vatandaşlarımıza, milletimize güvendik. Onlar bizi hiçbir zaman mahcup etmediler. Rabbim bizi de size mahcup etmesin. Bizim bu güzel birliğimize, kardeşliğimizde halel getirmek isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermesin."

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve milletvekilleri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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