Balıkesir'de itilerek yere düşen kişinin yaralandığı tartışma kamerada

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kaldırıma araç park edilmesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi yaralandı.

17 Eylül Mahallesi Hacı İsa Mescit Sokağı'nda 86 yaşındaki A.G. ile aracını kaldırıma park ederek yolu kapatan M.Ç. arasında tartışma çıktı.

Araçtan inen M.Ç, A.G'yi iterek yere düşürdü. Başından yaralanan A.G'ye, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince müdahale edildi.

Yaralanan kişinin, araç sürücüsünden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, aracını kaldırıma park eden M.Ç. ile yanına gelen A.G. arasında yaşanan tartışma, sürücü tarafından yaşlı adamın itilerek yere düşürüldüğü, çevredekilerin yaralının yanında toplandığı görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.