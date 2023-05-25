Balıkesir'de mavi bayraklı plaj sayısı 46'ya yükseldi

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BALIKESİR (AA) - Kuzey Ege ve Güney Marmara'nın önemli turizm destinasyonlarından Balıkesir'de geçen yıl 31 olan mavi bayraklı plaj sayısı, yürütülen çalışmalarla 46'ya yükseltildi.



Balıkesir Valiliği koordinasyonunda Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında protokol imzalanarak 5 Ekim 2021'de "Balıkesir Mavi Bayrak Çalışması" hayata geçirildi. İl Mavi Bayrak Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi hazırlanarak iki yıl süresince uygulandı.

İl Mavi Bayrak Komisyonu Başkanlığını yürüten Vali Hasan Şıldak öncülüğünde, Balıkesir’deki yüzme suyu kalitesinin, uluslararası kriterlerde temiz kalmasını sağlamak amacıyla plaj sorumlularının bilgilendirilmesi ve mavi bayrak ödülü almaları yönünde teşvik edilmesi için düzenli olarak ilgili kurumlar arasında işbirliği sağlandı, toplantılar yapıldı.



TÜRÇEV Mavi Bayrak Kuzey Ege Koordinatörü Doğan Karataş’ın koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında yürütülen düzenli izleme sayesinde geçen yıl mavi bayraklı plaj başvuru sayısı, 2019'a göre yüzde 40 artış gösterdi.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 18 mavi bayraklı plaj başvurusuyla bu sene "Türkiye'de en fazla mavi bayrak başvurusu yapan belediye" oldu.

TÜRÇEV’e 2023 yaz sezonu için 46 plaj ve ortak numune noktası kullanan 4 plaj ile Balıkesir ilinden toplam 50 mavi bayrak ödülü başvurusunda bulundu. Ayrıca ildeki mevcut 85 yüzme suyu izleme noktasına ek olarak 8 yeni yüzme suyu izleme noktası için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

TÜRÇEV tarafından açıklanan değerlendirme sonuçlarına göre, Balıkesir 2023 yılında 46 mavi bayrak sahibi olurken, Aydın’ı geride bırakıp 5’inci sıradan 4’üncü sıraya yükseldi.

Dünyada en çok bilinen eko etiketlerden biri olan mavi bayrak ödülü, kriterleri sağlayan plaj, marina ve yatlara veriliyor. Mavi bayrak ile ödüllendirilen plaj veya marinaların temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli ve çevre değerlerinin korunmasına katkı sunduğu belirtilmiş oluyor. Mavi bayrak; tesisin kalitesini, tanınırlığını, tercih edilirliğini sağladığı gibi ülkenin ve ilin de prestijini artırıyor.



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