Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapıldığına yönelik bilgi aldı.



Ekipler, tespit ettikleri 4 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



Yapılan aramalarda, 3 kilo 186 gram metamfetamin, 2 gram kokain, 86 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 4 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 500 lira ele geçirildi.



Gözaltına alınana zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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