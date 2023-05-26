Edremit'te inşaatın terasından düşen işçi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir inşaatın teras katından düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde kaymakamlık hizmet binası inşaatında çalışan işçi Halit U. (48), teras katında bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten merdiven bölümüne düştü.
Yaralanan işçinin mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bileği ve başından yaralanan Halil U, ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralının bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.