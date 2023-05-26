Edremit'te kamyonetin çarpması sonucu devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Çanakkale-İzmir kara yolu Kadıköy Mahallesi yakınında T.T. idaresindeki 10 AFM 182 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen H.G'nin (23) kullandığı 10 KG 081 plakalı otomobile arkasından çarptı.



Kazada, çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin kazayı bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, bölge trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.G, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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