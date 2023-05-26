Balıkesir'de 27 yıl önce defnedilen kişinin zehirlendiği iddiası üzerine mezarı açıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Karesi ilçesinde 27 yıl önce defnedilen kişinin, oğlu tarafından zehirlenerek öldürüldüğü iddiası üzerine mezarı açılarak numuneler alındı.

27 yıl önce Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Cemile S, 15 yaşında evlendirildiği kişiden ayrılmak isteyerek köyüne geri dönmesinden bir süre sonra kayboldu.

Cemile S'nin kardeşi Fatma U'nun, bir televizyon programına çıkarak Cemile S'yi ağabeyi ve babası Hamit G'nin öldürdüğünü ve ormanlık alana gömdüğünü iddia etmesi üzerini olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatma U, 1996'da yaşamını yitiren babasının da ağabeyi tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürmesi üzerine Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca Hamit G'nin mezarının açılmasına karar verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle açılan Hamit G'nin mezarından ölüm nedeninin belirlenebilmesi için numuneler alındı.

İddialarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, ağabey hakkında şu ana kadar herhangi gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenildi.



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