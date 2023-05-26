Gelecek Partisi Balıkesir İl Başkanlığından istifa eden Ünal, AK Parti’ye katıldı

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BALIKESİR (AA) - Gelecek Partisi Balıkesir İl Başkanlığından ve partiden istifa eden Ali Ünal, AK Parti’ye geçti.

Gelecek Partisi Kurucu İlçe Başkanlığı yapan ve İl Başkanlığı görevini yürüten Ünal, istifasından birkaç gün sonra AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen törenle bu partiye katıldı.



Ünal'a rozetini takan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Ali Ünal’ın istifa ederek 2019'da ayrıldığı yuvasına dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Başaran, şu ifadeleri kullandı:



"Kendisine hoş geldin diyoruz. Biz mutluyuz. Ali kardeşimizle yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yapmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte, 28 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek için omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü biz çok büyük ve güçlü bir aileyiz. Doğru adamla yolumuza devam. 28 Mayıs’ta hiç kimse kaybetmeyecek herkes kazanacak, Türkiye kazanacak, milletimiz kazanacak."

Ali Ünal ise vatana, millete hizmet etmeyi amaçladığı önceki partisinin yönetiminin son dönemdeki tercihlerinin bu amaçla örtüşmediğini söyledi.



Bu nedenle, çizgisini doğru devam ettirebileceği yuvasına dönme kararı aldığını aktaran Ünal, "Bundan sonra Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatanıma, milletime hizmet etmeye devam edeceğim. 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı tekrar devletimizin başında milletimize hizmet noktasında görmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." dedi.



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