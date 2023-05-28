AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, oyunu Balıkesir'de kullandı

BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu Balıkesir'de kullandı.
Uygur, oy vermek üzere eşi ve kızıyla Altıeylül ilçesindeki Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi.
Oyunu 1306 numaralı sandıkta kullanan Uygur, gazetecilere, vatandaşların yoğun olarak seçime katıldığını söyledi.
Seçimin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunan Uygur, "Demokratik bir olgunluk içinde seçimleri gerçekleştiriyoruz. Milletimizin sağduyusu ve ferasetiyle en doğru kararı vereceğine olan inancımız tamdır." dedi.
Uygur, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.