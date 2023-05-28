Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başında

BALIKESİR/ÇANAKKALE (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oylarını kullandı.

Akın, oy verme işlemi için eşi Arbil ve küçük oğlu Erdal Akın'la Balıkesir Bandırma İmam Hatip Ortaokulu'na geldi.

Eşiyle oyunu 1269 numaralı sandıkta kullanan Akın, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

İYİ Parti'li Rıdvan Uz ise Çanakkale merkezdeki Vali Fahrettin Akkutlu İlkokulu'nda kurulan 1082 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Uz, "Seçimler, Çanakkale'ye ve ülkemize hayırlı olsun. Bizim bir çağrımız var; herkes gelsin demokrasinin gereği sandıklarda oyunu kullansın. Bu çok değerli ve çok önemli." dedi.

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