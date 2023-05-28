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Sındırgı'da Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri hasta ve yaşlı seçmenleri okullara taşıdı

AA

Sındırgı'da Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri hasta ve yaşlı seçmenleri okullara taşıdı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sandıklarda oy kullanma işlemleri ve gezici sandık hizmetinin yanı sıra kendi imkanları ile oy kullanmaya gidemeyen yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlar, Sındırgı Devlet Hastanesi ekiplerince oy verecekleri merkezlere götürüldü.

Hastanede yatan, evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı seçmenlerden talepte bulunanlar, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri merkezlere taşındı.

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından oluşturulan Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni, Evde Bakım Servisini ve Sındırgı Devlet Hastanesini arayan vatandaşların yardımına koştu.

Yağcıbedir Mahallesinde yaşayan serebrovasküler hastası 63 yaşındaki Mehmet Dayan, Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince evinden alınarak oy kullanacağı okula götürüldü. Oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren Dayan ve eşi, ekiplere teşekkür ederek, "Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Merkez ve kırsal mahallelerden gelen talepler doğrultusunda 30’a yakın vatandaşın, oy kullanacakları merkezlere taşındığı öğrenildi.

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