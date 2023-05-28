Balıkesir'de genç çift, oylarını gelinlik ve damatlıkla kullandı

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BALIKESİR (AA) - Susurluk'ta dünyaevine girecek genç çift, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda gelinlik ve damatlıkla geldikleri okulda oylarını kullandı.

Zeynep ve Ozan Akkoyun çifti, akşam saatlerinde yapılacak düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Dereköy Mahallesi'ndeki Dereköy İlkokulu'na geldi.

Çift, kayıtlı oldukları 1020 numaralı sandıkta oylarını kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

Genç çift, gazetecilere yaptıkları açıklamada, en mutlu günlerinde oylarını kullandıklarını belirterek, seçimin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

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