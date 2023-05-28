Eski MHP Balıkesir İl Başkanı Yaraş, inşaat temelindeki demirlerin üzerine düşerek hayatını kaybetti

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BALIKESİR (AA) - Eski MHP Balıkesir İl Başkanı Ahmet Yaraş, kendisine ait inşaatın temelindeki demirlerin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 67 yaşındaki Yaraş, sabah saatlerinde Altıeylül ilçesi Sütlüce Mahallesi 1. Çakır Sokak'taki inşaat alanına geldi.

Yaraş, kazılan temelde dik olarak bağlanan çubuk demirlerin üzerine düştü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Yaraş'ın cansız bedeni, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

2008 yılında MHP Balıkesir İl Başkanlığı görevinde bulunan Yaraş'ın cenazesinin, yarın öğle vakti Kesirven Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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