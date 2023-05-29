Balıkesirli genç sanatçılardan karma sergi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’de birlikte okuyan sanatçılar Bahar Akdeniz, Kadir Yıldırım ve Sibel Nazlı karma bir sergi açtı.

Balıkesirli genç sanatçılar Bahar Akdeniz, Kadir Yıldırım ve Sibel Nazlı’nın yer aldığı karma sergi düzenlenen törenle Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonunda açıldı.



Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Rafet Topalak’ın da katıldığı sergide seramik, minyatür ve yağlı boya resimlerinden oluşan toplam 39 eser yer aldı.

Çocukluk yıllarında Kadriye Kemal Gürel Güzel Sanatlar Lisesi’nden birlikte mezun olan sanatçılar yaşamları içinde güzel bir anı kalması amacıyla bu sergiyi açtıklarını söyledi.



Sergi açılışı öncesi konuşan sanatçı Bahar Akdeniz "Aynı dönemde mezun olduk. Hayatımızda güzel bir anı kalması için de bu sergiyi açtık. Sergimizde seramik, küçük minyatür heykeller ve yağlı boya çalışmalarımız var. Balıkesir’in kültür ve sanat alanına katkılar sunmak istiyoruz. Bu ve benzer sergilerimizi sürdüreceğiz. Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği ve Balıkesir Kent Konseyi sağolsun bizleri destekliyorlar." dedi.

Konuşmanın ardından 3 Haziran’a kadar açık kalacak karma serginin açılış kurdelesi kesildi.



Daha sonra genç sanatçılar sergiye gelen misafirlere eserleri hakkında bilgi verdi. Sergide canlı müzik yanı sıra misafirlere ikramlarda da bulunuldu.





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