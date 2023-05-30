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Ayvalık açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA

Ayvalık açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ayvalık açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Ayvalık açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu "TCSG-6" gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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