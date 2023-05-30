Yiyecek içecek alanı öğretmenler, İtalyan lezzetlerini İtalyan şeften öğrendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu çalışması, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki yemek atölyelerinde gerçekleştirildi.

Ayvalık Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Ümit Adalı’nın da ilçeyi temsilen katıldığı çalışmayı, okulun yiyecek ve içecek alanı öğrencileri de izledi.

İtalyan Şef Manule Magurno’nun, İtalyan mutfağına ait damak lezzetlerinin paylaştığı workshop çalışmasında, Balıkesir İl Milli Eğitim bünyesinde görev yapan yiyecek içecek öğretmenleri de uygulamalı olarak katıldı.

3 günlük programda İtalyan Şef Magurno, öğretmen ve öğrencilere İtalya’nın Campania Bölgesine ait ev pizzası, İtalyan pişisi, zeytinli İtalyan ekmeği, bolonez soslu tagliatelli makarnası, gorgonzolalı peynirli-cevizli ve hindibalı risotto, domates soslu kızartılmış patlıcan yemeği, Sicilya şakşuka, peynirli ve kakaolu İtalyan turtası yapımını uygulamalı olarak gösterdi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi eğitimcilerinden İlker Eren, "Buradaki amacımız, iki ülkenin damak lezzetleriyle karşılıklı kültür alışverişi ve karşılıklı mesleki eğitim görebilmektir. Bunun dışında mesleki eğitim akreditasyonu çerçevesinde farklı meslek liselerindeki öğrencilerimizi de kısa ve uzun dönem olarak yurt dışına gönderiyor, aynı şekilde de yurt dışından misafir öğrencilerimizi Balıkesir’imizde ağırlıyoruz. Ama buradaki üç günlük çalışmada, İtalyan mutfağıyla ilgili makarna ve pizzanın yanı sıra Güney İtalya’nın çeşitli lezzetlerinin örneklerini gerçekleştirdik. Aslında İtalya ile Türkiye kültürel anlamda birbirine benziyor. Sadece yemeklerimizin isimleri biraz farklı. Bana göre bu etkinlik öğretmenlerimiz içinde farklı ve güzel bir etkinlik oldu.” dedi.

İtalyan Şef Manule Magurno da, ülkesindeki bir mesleki eğitim merkezinde eğitmen olarak çalıştığını kaydederek şunları kaydetti:



"Özellikle ülkemin mutfağını farklı bir ülkede farklı insanlarla paylaşabilme olanağını bulduğum için çok mutluyum. Tabi ben burada eğitim verirken, buradaki öğretmen arkadaşlarda bir çok yiyecek yapımına ait farklı teknikler de öğrenebilme şansı yakaladım. Aslında tüm Akdeniz ülkelerinin mutfaklarında yapılan yemeklerin pek çoğu ortak malzemelerdir. Sadece bu malzemeleri hazırlama tekniklerimiz farklılıklar gösterdiğini gözlemledim. Mesela dün yaptığımız bir İtalyan yemeğinin, Türkiye’de de farklı metotlar kullanılarak yapılmış olduğunu gördüm. Yemek kültüründe zaten Akdeniz mutfağı pek çok özelliğiyle Türkiye ile ortak değerleri taşıyor."





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