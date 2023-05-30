Engelsiz Düşler Türk Sanat Müziği Topluluğu'ndan konser

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Kent Konseyi Engelsiz Şehir Meclisi üyelerinin kurduğu “Engelsiz Düşler Türk Sanat Müziği Topluluğu” Balıkesir Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi desteğiyle konser düzenledi.



Salih Tozan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde; “Hatırla Sevgili”, “Yıldızların Altında”, Mavi Boncuk”, Eski Dostlar”, “Ağlama Değmez Hayat”, “Edremit’in Gelini” gibi 22 ölümsüz eserleri seslendiren Engelsiz Düşler Türk Sanat Müziği Topluluğu, katılımcılara eserleri seslendirdi.

Koro Şefliğini Nilgün Bulca’nın yaptığı konsere; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın eşi Fatmanur Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir Kent Konseyi Engelsiz Şehir Meclisi Başkanı Zeki Uslu, protokol üyeleri ve koro üyelerinin aileleri katıldı.

Konsere gelen ve destek olan herkese teşekkür ederek açılış konuşmasını yapan Balıkesir Kent Konseyi Engelsiz Şehir Meclisi Başkanı Zeki Uslu, engelli bireylerin sosyal hayata kazandırılmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylere her zaman, her alanda destekler verdiğini ve desteklerini sürdüreceğini dile getirdi.

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