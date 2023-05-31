Manyas'ta "İzmarit atma tohum at" etkinliği yapıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla "İzmarit atma, tohum at" etkinliği düzenlendi.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik koordinesinde, tütün ürünleri tüketiminin sağlık ve toplumdaki zararları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla program gerçekleştirildi.

Orman İşletme Şefliği ve Gençlik Merkezi gönüllüleri ile Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Ketenlik Deresi Mesire Alanı'nda izmarit ve çevre temizliği yapıldı.

Temizlik öncesi Manyas Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Zeynep Çolak, öğrencilere ve katılımcılara tütün ürünlerinin zararına yönelik açıklamalarda bulundu.

Açıklamanın ardından Kaymakam Çelik ile diğer katılımcılar ellerindeki çim tohumlarını toprağa serpti.

Çelik, etkinliğe katılanlara ve öğrencilere teşekkür etti.

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