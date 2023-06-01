Burhaniye Belediyesi, Kuyumcu Mahallesi'nde aşevi inşa ediyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediye tarafından kırsal Kuyumcu Mahallesi'nde aşevi inşa ediliyor.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan projeyle, mülkiyeti belediyeye ait atıl durumdaki eski okul binası yıkılarak yerine aşevi yapımına başlandı.

Nisan ayında yapımına başlanan ve kaba inşaatı tamamlanan aşevinin tek katlı ve 120 metrekare alana sahip olacağı bildirildi.

Projede, aşevinin yanı sıra fırın, açık oturma alanları, toplu etkinliklerin yapılabileceği teras, bulaşıkhane, pişirme alanı ve yemek alanının da bulunacağı belirtildi.

Ayrıca, yapımının tamamlanmasının ardından aşevinden civar mahallelilerin de düğün, hayır ve iftar yemekleri verilebilecek.

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