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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremitli özel eğitim öğrencisi atık malzemelerden projeler geliştiriyor

AA

Edremitli özel eğitim öğrencisi atık malzemelerden projeler geliştiriyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan özel eğitim öğrencisi Kaan Bayram Billor, atık malzemeleri dönüştürerek geliştirdiği projelerle dikkati çekiyor.

Kadıköy Leman Akpınar Ortaokulunun özel eğitim 5. sınıfına devam eden 11 yaşındaki Kaan'ın teknolojiye ve yeniliğe ilgisini fark eden öğretmenleri, onun için okulda özel bir ortam hazırladı.

Okulunda ve evinde çalışmalarını sürdüren Kaan, bozuk saç kurutma makinesinin motorunu kullanarak vakumlu saklama kabından elektrikli süpürge, eski bir bilgisayarın soğutma fanı, ahşap çıta, karton gibi malzemelerle telefon şarj cihazı, elektronik parçalar, çıkma küçük hoparlör ve plastik çubuklarla da müzik aleti gibi cihazlar yaptı.

Kaan Bayram Billor, AA muhabirine, başta internette videolar izleyerek yapılanları görüp heveslendiğini söyledi.

Bu tür projelerle ilgilenmeye 7-8 yaşlarında babasının da desteğiyle başladığını belirten Kaan, "İlk yapmaya başladığım şey, kendisi giden bir arabaydı. Ondan sonra da süpürge falan yaptım ama onlar evde yaptığım projelerdi." dedi.

Kaan, çalışmalarında ailesinin yanı sıra okul müdürü ve öğretmeninin kendisine destek olduğunu dile getirdi.

Geri dönüştürülebilen malzemeleri tercih ettiğini anlatan Kaan, "Çoğunlukla eski eşyaları kullanıyorum. Mesela bilgisayarcı tanıdığımız var, onun sayesinde bir proje yaptım. Öğretmenlerimin de desteğiyle bugünlere geldim." dedi.

- "Kaan'la, hocalarımla inşallah daha güzel şeyler yapacağız"

Okul Müdürü Yücel Mercan ise bu okula atanıp göreve başladığında Kaan Bayram'ın, odasına gelerek kendini tanıtıp projelerini anlattığını aktardı.

Projelerini geliştirebilmesi için ona özel imkanlar sağladıklarını bildiren Mercan, "Hocalarımızla da istişare ederek, Kaan'ın daha güzel şeyleri yapabileceğini, değişik projelerle tanıtımını güzel bir şekilde yapıp okulumuza ve kendisine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Böyle bir öğrenciyi sürekli geliştirdikleri için hocalarımıza teşekkür ediyorum. Normalde bazıları bu değerleri gün yüzüne çıkarmaz ama sağ olsun hocalarım gün yüzüne çıkarmışlar. Biz de Kaan'la, hocalarımla inşallah daha güzel şeyler yapacağız." diye konuştu.

Öğretmen Mustafa Küçük de okulda 4 özel eğitim öğrencisinin bulunduğunu belirtti.

Kaan'ın eğitim öğretim yılı başında çekingen ve utangaç bir öğrenci olduğunu söyleyen Küçük, şunları kaydetti:

"Diğer öğrencilerden ayrılan yönünü keşfetmemiz, Kaan'ın bir tasarım yapmasıyla başladı. Kendi evinin krokisini ilk önce çizmişti. Biz bundan çok etkilendik. Kaan'a 'Bunun daha farklı bir versiyonunu yapabilir misin?' diye sorduk. Ertesi günü bunu üç boyutlu bir şekilde atık materyallerden yaptığını görünce Kaan'ın bu yönünü özellikle Görsel Sanatlar dersindeki çalışmalarla desteklemeye çalıştık. Daha sonrasında teknolojiye olan ilgisini keşfettik ve bu anlamda hem okul idaremizden hem de bilişim teknoloji öğretmenlerimizden yardım alarak kendisini de bu konuda destekledik ve sınıfımızda Kaan'a ayrı bir atölye, ayrı bir çalışma masası şeklinde alan oluşturduk. Kaan da çalışmalarına sınıfta ve evde devam etti ve birçok proje geliştirdi. Çok iyi, çok yetenekli bir öğrenci. Teknolojiyle arası oldukça iyi ve çok donanımlı."

Küçük, öğrencisinin yeni malzeme alıp bunlarla tasarım yapmaktan ziyade arızalı elektrikli, elektronik aletleri tamir etmeyi ve çalışan aksamını kullanıp dönüştürerek projeler hazırlamayı sevdiğini sözlerine ekledi.

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