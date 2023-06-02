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Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin çatı tipi güneş enerjisi santrali faaliyete geçti

AA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin çatı tipi güneş enerjisi santrali faaliyete geçti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesince Çayırhisar Yerleşkesi'ndeki ek hizmet binalarının çatılarına kurulan güneş enerjisi santralinde (GES) elektrik üretilmeye başlandı.

Enerji üretiminde sürdürülebilirlik hedefiyle çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, Bigadiç ilçesi yolundaki ek hizmet binalarının yaklaşık 10 bin metrekarelik çatılarında 1 megavat gücünde GES kurdu.

Belediyeye bağlı Fen İşleri, Yol Yapım, Bakım ve Onarım ile Kent Estetiği dairelerinin bulunduğu binaların çatılarındaki panellerden üretimine başlanan elektrik, hem bu birimlerin ihtiyacını karşılayacak hem de satıştan elde edilecek gelirle belediye bütçesine katkıda bulunulacak.

Yıllık 1 milyon 200 bin kilovatsaat üretimle ortalama 800 hanenin elektrik tüketimine eş değer enerji üretecek GES ile senede yaklaşık 6 milyon liralık tasarruf sağlanması planlanıyor.

Ayrıca yılda 5 bin 600 ağacı kurtararak çevre için pozitif değer oluşturacak GES'in, Balıkesir'in karbon nötr olma hedefine de katkı sağlayacağı ve 1,5 ton karbon emisyonunu engelleyeceği öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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