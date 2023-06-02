Ayvalık'ta 6. Teferic Şenlikleri başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Balkan kültürünün "ilkbahar şenliği" anlamına gelen ve bu sene 6'ncısı düzenlenen Teferic Şenlikleri başladı.

Ayvalık Belediyesi tarafından Boşnak kökenli vatandaşların yoğunlukla yaşadığı ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından dünyanın en güzel turizm köyü adayı gösterilen Küçükköy Mahallesi’ndeki şenlikte, ilk olarak kortej yürüyüşü yapıldı.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yanı sıra daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, halk oyunları ekipleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğunun katılımıyla belediye hizmet binası önünden başlayan kortej yürüyüşü, mahalle meydanında sona erdi.

Belediye Başkanı Ergin, açılış törenindeki konuşmasında, şenliklerin bu yıl da şenliklerimiz renkli görüntülere sahne olacağını söyledi.



Konuklarının, konserler, gösteriler ve çeşitli etkinliklerle keyifli 3 gün geçireceğini, yöresel lezzetlerin tadına bakacağını, Küçükköy’ün kültürüyle, gelenekleriyle, ürünleriyle, burada yaşayan genciyle, yaşlısıyla her yaştan insanıyla tanışacağını belirten Ergin, şöyle konuştu:

"Boşnak kültürünün tüm renkleri ve damak tatlarının şenliklere katılanların beğenisine sunulduğu etkinliklerimize son 4 yıldır Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçilerimiz geliyor. Küçükköy artık turizmde kültürüyle, gastronomisiyle, tarihi kent sokaklarıyla, geleneksel mimarisiyle marka kent oldu. Bölgemiz, Anadolu mozaiğinin tüm renklerini bünyesinde barındırıyor. İnsanlarımızın hoşgörüsüyle yoğrulmuş bu topraklarda beraberce yaşıyoruz. Bu renkler ve güzellikler her birimiz için büyük bir keyif kaynağıdır. Bu güzellikleri, renkleri hep beraber yaşayıp, birbirimize anlatıyoruz ve tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz."



Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen folklor ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi.

Açılış etkinliğinin ardından, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mesut Ergin’in öncülüğündeki protokol üyeleri ile vatandaşlar, meydanda kurulan Boşnak mutfağı ve kültürüne ait yiyecek ve eserlerin sergilendiği stantları gezdi.

Teferic Şenlikleri, mahalle ve sokak aralarında sokak sanatçıları tarafından gün boyunca verilecek mini konserler, sanat atölyeleri faaliyetleri, workshoplar, film gösterimler ve Balkan müziğinin önemli sanatçılarından Suzan Kardeş’in konseriyle sürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.