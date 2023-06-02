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Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA

Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ercan Dağlı idaresindeki 10 ABJ 398 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolunun Çağdaş Kent Sitesi mevkisinde Ahmet Mithat Özyanık yönetimindeki 07 AGN 704 plakalı otomobille çarpıştı.

Dağlı olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Özyanık ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Özyanık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Dağlı'nın cesedi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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