Balıkesir'de birlikte yaşadığı genç kadını bıçaklayarak öldüren sanığın akıl sağlığı araştırılacak

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı hamile kadını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Kadir Meşe (30) ve avukatı katıldı.

Sanık avukatı, müvekkilinin akıl ve ruh sağlığı hastanesine sevk edilerek rapor alınması ve tutukluluk halinin kaldırılması talebinde bulundu.

Sanık Kadir Meşe ise "Şerefim ve namusum için yaptım. Siz nasıl uygun görürseniz o benim kabulümdür." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor düzenlenmesine hükmederek duruşmayı 16 Ağustos'a erteledi.

- Olay

Bandırma'da, 15 Şubat 2022'de Hacıyusuf Mahallesi Vecihibey Caddesi'ndeki bir evde Hazal Alpyörük (19) ile birlikte yaşadığı Kadir Meşe arasında tartışma çıkmıştı.

Meşe tarafından bıçakla yaralanan 3 aylık hamile Alpyörük, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Polise teslim olan ve tutuklanan Kadir Meşe hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

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