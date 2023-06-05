Balıkesir'de öğrenciler matematik ve İngilizceyi "sokakta" öğreniyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde öğrenciler, matematik ve İngilizceyi okul koridorlarında oluşturulan sokak tasarımlarıyla öğreniyor.

Kadriye Kemal Gürel İlkokulu'nda, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonunda yer alan, matematik okur yazarlığı ve matematiksel düşünme becerisinin geliştirilmesine yönelik matematik seferberliği ve yabancı dil becerisinin geliştirilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Balıkesir Valiliği tarafından yürütülen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında okulda matematik ve İngilizce sokakları ve istasyonları oluşturuldu.

Okul koridorlarındaki sokaklarda dolaşan öğrenciler, sınıflarında öğreneceği terim ve yöntemleri bu sokaklarda görerek, gizil öğrenme yöntemiyle pekiştiriyor.

Öğrenciler, öğrendikleri bilgileri istasyonlarda oyunlar oynayarak eğlenceli anlar geçiriyor.

Okul müdürü Kerem Osmanoğlu, AA muhabirine, öğrencilerin bu yöntemle matematik ve İngilizceyi daha çok sevdiğini söyledi.

Osmanoğlu, sokaklar sayesinde matematik ve İngilizcenin, çocukların korkuları olmaktan çıktığını belirterek, "Çocuklarımız için matematik bir korku olmaktan çok burada gördükleri terimler sayesinde sevimli hale geldi." diye konuştu.

Okulun İngilizce öğretmeni Fatma Avcı da İngilizce sokağının çocuklarda gizil öğrenmeyi desteklediğini dile getirdi.

Avcı, öğrencilerin sınıflarda gördüğü dersleri, oluşturulan sokaklarda pekiştirdiğine dikkati çekerek, "Çocuklarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Kelime haznelerinin geliştiğini görüyoruz. Çocuklar burada daha eğlenerek öğreniyorlar, biz çok faydasını gördük." dedi.

4. sınıf öğrencilerinden Derin İlke Kartal da sokakların kendilerine çok faydasının olduğunu anlatarak, "Sokaklarda yürürken yazıları okuyoruz, öğreniyoruz, gayet güzel bir öğretim yolu." ifadesini kullandı.

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