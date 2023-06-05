Balıkesirli gençler, Kazdağları'nda "Fetih 1453" yürüyüşü yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesirli gençler, Kazdağları'nda "Fetih 1453" yürüyüşü yaptı

AA

Balıkesirli gençler, Kazdağları'nda "Fetih 1453" yürüyüşü yaptı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen "Fetih 1453" yürüyüşüne katılan 39 genç, İstanbul'un fethinde kullanılan Göknar ağaçlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi işbirliği ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kazdağları Milli Parklar Şefliğinin desteği ile gerçekleştirilen proje çerçevesinde 39 genç, Kazdağları'nda endemik bir tür olan ve İstanbul'un fethinde büyük rol oynayan Göknar ağaçlarını yakından tanımak için doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kazdağı Milli Parkı Tozlu Yaylası Mevkisinde yaklaşık 6 kilometrelik bir parkurda yürüyüş gerçekleştiren gençler, Kazdağı Göknar'larının bulunduğu alana ulaştı.

Projenin ve doğa yürüyüşünün danışmanlığını yapan Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, burada yürüyüşe katılan gençlere Kazdağları'na özgü endemik bir tür olan Göknar hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Fatih Satıl, gazetecilere yaptığı açıklamada Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi işbirliğinde Fetih 1453 Doğa yürüyüşü projesini ilk defa bu sene gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yürüyüşü geleneksel hale getirmeyi planladıklarını anlatan Satıl, "Amacımız İstanbul'un fethinde rolü olan bu Kazdağı Göknar'nın, yine İstanbul'u fetheden Fatih'in yaşındaki gençlerle birlikte ağacı yerinde görmek, tanıtmak, mitolojisini, hikayesini, tarihsel özelliklerini anlatmak amacıyla bu gezi düzenledik." dedi.

Gençlere Kazdağı Göknarı'nın biyolojik özelliklerinden, mitolojik değerinden, Osmanlı tarihinde ve İstanbul'un fethindeki rolünden bahsedildiğini aktaran Satıl şöyle devam etti:

"Ağacın özelliklerinden detaylı olarak bilgiler verdik. Göknar Daha çok burada da gördüğünüz gibi Kazdağı'nın kuzeye bakan bin metrenin üzerinde, 1000 - 1400 metrelere arasında doğal yayılışı olan bir ağaç türümüzdür. Tabii dekoratif bir özelliği vardır. Kendine has kokusuyla yukarıya, göğe bakan kozalakları ile ve yeşil açık tonlarda yapraklarının rengiyle insanların dikkatini çekiyor. Bu nedenle de peyzaj özelliği olan dekoratif bir ağacımızdır."

Geziye katılan Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinden İsa Aydemir'de izlenimlerini şöyle anlattı:

"Bugün Kazdağı gezisinde yeni bir ağaç gördüm. Kendi adıma söyleyeyim Göknar ağacını gördüm. Göknar ağacı. İstanbul'un fethinde kullanılan kızaklar da kullanılan ağaçmış. Açıkçası bunu görmek, Fetih 1453 programında görmek gerçekten benim için büyük bir önem taşıyor. Göknar ağaçları dışarıdan gördüğü gibi gerçekten çok güzel görünümde ağaçlar."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de öğrenciler matematik ve İngilizceyi "sokakta" öğreniyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de öğrenciler matematik ve İngilizceyi ...
Balıkesirspor'da yönetime şirketleşme yetkisi
YEREL HABERLER Balıkesirspor'da yönetime şirketleşme yetkisi
Batı Anadolu Rallisi Ayvalık'tan start aldı
YEREL HABERLER Batı Anadolu Rallisi Ayvalık'tan start aldı
Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın ikinci ayağı başladı
YEREL HABERLER Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın ikinci ayağı ...
Balıkesir merkezli silah kaçakçılığı operasyonu kapsamında 7 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli silah kaçakçılığı operasyonu ...
Balıkesir'deki suç örgütü operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Balıkesir'deki suç örgütü operasyonunda 7 tutuklama
Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandıran 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandıran ...
3 aylık hamile Hazal'ı, 97 yerinden bıçaklayan sanığın iyi hal manevrası
YEREL HABERLER 3 aylık hamile Hazal'ı, 97 yerinden bıçaklayan ...
Ayvalık açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ayvalık açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.